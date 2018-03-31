» ننشر مرافعة دفاع المتهمين بقضية "فض رابعة"

31 مارس 2018 - 01:45 م

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعات الدفاع في محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و738 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

وجاء في المرافعات دفوعًا عديدة أبرزها الدفع ببطلان أمر الإحالة، وانتفاء وصف تهمة الإرهاب عن المتهمين، لكونها بتاريخ سابق بقرار اعتبار جماعة الإخوان كيانًا ارهابيًا، إلى جانب الدفع بانتفاء جريمة استعراض القوة والتعدي علي موظف عام وانتفاء جريمة التخريب أو الاتلاف والاشتراك بالتجمهر، وحيازة الأسلحة والذخائر لدى المتهمين.

كما التمس الدفاع براءة المتهمين، دافعًا ببطلان التحقيقات لإجراءها بأقسام الشرطة، ووقوع إكراه مادي ومعنوي علي المتهمين، ولعدم وجود محامٍ معهم وعدم ضبطهم متلبسين، وكذا بطلان محضر الضبط، وتناقض أقوال شهود الاثبات.

وتضم قائمة المتهمين قيادات جماعة الإخوان، فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.