حكم تاريخي لأصحاب المعاشات

31 مارس 2018 - 01:57 م

أعلن البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت، اليوم، حكمًا تاريخيًا لصالح 10 مليون من أصحاب المعاشات باستعادة متمثلة في نسبة 80 % من العلاوات الخمس من الأجر المتغير التي كان يتقاضاها العامل أثناء عمله

وقال إنه قد سبق هذا الحكم حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

لكن وزيرة التضامن رفضت تنفيذه وأضاف أنه بعد إصدار المحكمة الإدارية الحكم بالتنفيذ وبالمسودة فإن اتحاد أصحاب المعاشات يعلن أنه في حالة عدم تنفيذ الحكم فورًا فإن الاتحاد سيرفع دعوى مباشرة عاجلة بحبس وزير التضامن وعزلها لعدم تنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضح فرغلي إن الهدف من الدعوى تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم معاش "ملاليم" وسط الحياة الصعبة.

وحكمت المحكمة الإدارية، اليوم، في القضية رقم 16384 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الوزراء بصفته، بأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.