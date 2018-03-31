تأجيل محاكمة بديع وآخرين بفض رابعة لـ 3 أبريل

31 مارس 2018 - 01:57 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و738 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" إلى جلسة 3 أبريل المقبل، لاستكمال المرافعات.

وتضم قائمة المتهمين قيادات جماعة الإخوان، فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.