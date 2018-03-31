علاء عابد: انتخاب المصريين لـ"السيسي" ضرورة مهمة وحتمية

31 مارس 2018 - 02:04 م

أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ضرورة مهمة وحتمية لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها لمصر وشعبها مُشيرًا إلى أن الشعب المصري ومن خلال المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، أكد للعالم كله، أنه شعب عظيم وعلى وعي وإدراك كامل، بأنه لا بديل عن الرئيس السيسي.

وأضاف عابد "المصريين يطالبون الرئيس السيسي، بأن يستكمل المشروعات القومية العملاقة وأن يتجه نحو إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وعلاج مشكلات الشركات الخاسرة وتحويلها إلى رابحة والعمل على إحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمنت والسيارات، مُؤكدًا أن هذه الانتخابات أكدت أن من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لا وزن ولا قيمة لهم داخل المجتمع المصري.

وأضاف علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أننا سيكون لنا كلمة مع الرئيس السيسي فيما يتعلق بالحكومة الحالية سواء الوزراء أو المحافظين الحاليين مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى وزراء ومحافظين من المقاتلين، وكفى أيادي مرتعشة، وأن هناك عددا من الوزراء والوزراء ليسوا على مستوى عال من الكفاءة والقدرة لتنفيذ فكر ورؤى القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة داخل مصر.