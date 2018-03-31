3 أبريل.. إعادة المرافعة بقضية خلية الزيتون الأولى

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المستشار حسن فريد

تعطيل احكام الدستور

قضية خلية الزيتون الأولي

الزيتون الأولى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تحديد جلسة 3 أبريل المقبل، لإعادة مرافعة الدفاع في محاكمة 5 متهمين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


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