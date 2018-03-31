"الجبلاية" تؤجل تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الجبلاية" تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي لحين تجهيز درع جديد في إيطاليا وذلك بالتنسيق مع الشركة الراعية للكرة المصرية "بريزينتيشن"

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، طلب تأجيل تسليم الدرع للأهلي، نظراً لصعوبة الانتهاء من التصميم الجديد لدرع الدوري، والجاري إعداده فى إيطاليا، قبل يوم 8 أبريل المقبل.

وكان من المقرر تسليم الدرع الأربعين لأبناء القلعة الحمراء فى مباراة سموحة بالجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

وحصد الأهلي لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والثانية على التوالي تحت قيادة حسام البدرى، المدير الفني للفريق، ويسعى مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الشركة الراعية، إلى تسليم الدرع للفريق الأحمر فى احتفالية كبرى، مؤكدين أنه لا داعى للتعجل فى تسليم الدرع فى أى مباراة من المباريات.


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