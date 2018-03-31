28 أبريل..الحكم بإعادة محاكمة متهم بأحداث عنف مدينة نصر

31 مارس 2018 - 02:22 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسه المستشار حسن فريد حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف مدينة نصر، للحكم في جلسة 28 أبريل المقبل.

ويواجه المتهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.