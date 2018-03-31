الشوط الأول.. كريستال بالاس يتقدم على ليفربول

31 مارس 2018 - 02:32 م

انتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس على ليفربول، بهدف دون رد، المقامة حالياً بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بتقدم كريستال بالاس بهدف دون مقابل.

وسجل لوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس أول أهداف فريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء الذى يشهد مشاركة محمد صلاح من البداية، بعدما تعرض الإيفوارى ويلفريد زاها للعرقلة من لوريس كاريوس حارس ليفربول.