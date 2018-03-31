حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

31 مارس 2018 - 02:34 م

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور التصويت الجماعي لحزب النور في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018.

المشهد ربما أثار "شفقة" البعض، فهيئة الرجل السلفي، استقرت في الوجدان العام، باستبعاد مشاهدته في ممارسات تخلو من الوقار وتتسم بالخفة.. قد يكون مقبولاً توجه بعضهم إلى صناديق الاقتراع منفردًا، بدون الانخراط في طوابير استعراضية.. غير أن التصويت الجماعي، على طريقة حشود الجهاز الإداري للدولة، كان فعلاً مثيرًا للشفقة.

وأيًا ما كان الإحساس الذي خلفته تلك المشاهد، فإنه من الإنصاف تفهم هذا السلوك، والحكم عليه من خلال سياق بيئة سياسية، يزعجها أية ممارسة سياسية مستقلة أو ناقدة لسياسات السلطة، حتى لو كانت حليفًا علمانيًا، يمارس حقوقه الوطنية في إبداء الرأي من على أرضية 30 يونيو، التي جاءت بالسيسي رئيسًا للبلاد.. فماذا نتوقع حال احتفظ حزب أو جماعة دينية، بمساحة من عدم الرضا على أداء السلطة، وباتت على يسارها، بعد أن كانت على يمينها أو مسترخية ومستمتعة بالدفء في أحضانها؟!

خيار المعارضة لأي تيار أو جماعة أو حزب ديني، في ظل الأوضاع الحالية، هو خيار أقرب إلى قرار بالانتحار الجماعي.. وسياسات "فتح الصدر"، وأدبيات النضال الثوري، ستكون حماقة سياسية، قد تكون تكلفتها إنهاء التجربة، وتوريد آلاف الضحايا إلى سلخانات السجون وتشريد غيرهم في المنافي وتدمير أسر وعائلات، وإهدار ما يدخرونه من متاع، في توفير تكلفة زيارات مهينة ومذلة لذويهم في السجون والمعتقلات.

من جهة أخرى، فإن الدعوة السلفية وجناحها السياسي - "حزب النور" ـ كانت مواقفها واضحة منذ لحظة تنامي الاحتجاجات الشعبية، ضد نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، وكانت من بين مكونات خلفية المشهد يوم عزل مرسي في 3 يوليو، مع ممثلي القوى الوطنية والأزهر والكنيسة والقضاء.. حتى بعد أن تفكك تحالف 30 يوليو، ظلت هى متمسكة بتحالفها مع السلطة الجديدة ومؤيدة لها: خيار تأسس فيما يبدو على قدر كبير من الواقعية السياسية، فالبدائل ـ كما شاهدت بنفسها ـ قد تكون قرارات خشنة تطوي صفحة الدعوة السلفية وحزبها السياسي "النور".

وجود حزب النور على يمين السلطة، وبلا أية فذلكة لغوية ـ هو وجود ضروري لحماية أبنائه، فإذا كانت قيادته "آمنة" بطبيعة الحال، وفي حماية السلطة، فإن أبناء الدعوة السلفية، استفادوا أيضًا من هذه "المنحة" الأمنية، فكما نعلم فإنه لا توجد "علاقات سلطة" بين القيادات والأعضاء الأقل، كما هو موجود داخل جماعة الإخوان المسلمين (السمع والطاعة).. لأنه لا طاعة داخل الحالة السلفية إلا لـ"النص الشرعي".. فإذا كان العقل الإخواني "عقلا تبعيا" لا يجوز له الخروج عن الوصاية التنظيمية.. فإن العقل السلفي "استقلالي" لا وصاية عليه إلا للنصوص المقدسة.. وعلاقته بـ"القيادات ـ المشايخ" هي علاقة روحية، ترتبط بتلقي العلم الشرعي وحسب لا بالمواقف السياسية.. ولذا فإنه قد نستبعد تطابق المواقف بين القيادة والقاعدة، فيما يتعلق بالرأي السياسي.. فإذا قرر النور المشاركة في الانتخابات.. فلا يعني ذلك أنه قرار ملزم لكل أبنائه.. فهو قرار يخص من اتخذه أو قياداته السياسية وحسب.

واعتقد أن الأجهزة الأمنية على وعي بهذه العلاقات البينية داخل الحالة السلفية.. ما حمل البعض على الاعتقاد بأنه ليسوا جميعًا يستحقون الحماية إلا القيادات الرفيعة الحليفة للنظام، ولعل ذلك ما نجد صداه في الإعلام الموالي، الذي ما انفك يتحرش بالسلفيين ويحرض عليهم.. ولذا فمن الضروري أن يبقى الحزب على شبكة علاقاته وتحالفاته التي تأسست على أنقاض حكم الإخوان، لأنه يمثل الحاضنة الوحيدة لحماية السلفية المصرية في عمومها، من مصير يشبه ما آلت إليه الإخوان من نكبة هي الأسوأ منذ تأسيسها في بدايات القرن الماضي (العشرين)

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