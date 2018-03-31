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عبده: 81% من الموازنة ينفق على 3 قطاعات

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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن 81% من حجم موازنة الدولة ينفق في 3 بنود وهم المرتبات، وفوائد الدين، بالإضافة إلى الدين.

وأشار "عبده"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن قطاعات الصحة والتعليم وغيره من القطاعات الهامة ينفق عليها 19%، موضحًا بأنه كلما تمكنت الدولة من زيادة الإيرادات، كلما شهدنا تحسن في القطاعات الآخرى لوجود فائض ينفق عليهم.

ولفت رشاد عبده ،الخبير الاقتصادي ،إلى أن 70% من إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب والجمارك، معقبًا: "فين الشغل والإنتاج"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالإنتاج خلال المرحلة المقبلة.


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