» عامل يعذب شقيقته حتى الموت بمساعدة عمته

31 مارس 2018 - 03:01 م

أقدم عامل على قتل شقيقته تعذيبَا بمساعدة عمته وزوج شقيقته الأخرى بالمعصرة بسبب هروبها من المنزل وتعاطيها المخدرات

تلقى المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا يفيد بوفاة شقيقته داخل إحدى المستشفيات، ويريد استخراج تصريح دفن.

وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن شقيقها دائم الاعتداء عليها بالضرب، بسبب كثرة هروبها من المنزل، كما تبين من التحريات أن الضحية تعرضت للضرب والتعذيب على يد شقيقها، بسبب آخر مرة هربت فيها من المنزل، فتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بمساعدة عمته وزوج شقيقته الأخرى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.