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"مرتضى" لوكيل أعمال "محمد إبراهيم": "ما بتهددش"

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مرتضى منصور

محمد ابراهيم

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من اللاعب محمد إبراهيم، بتهدئة وكيل أعماله خلال جلسته مع اللاعبين في الساعات القليلة الماضية، قائلا: "أهدوا شوية، مرتضى لا يأتي بالتهديد" ليرد عليه اللاعب، ضاحكًا: "ده راجل غلبان".

كما تحدث رئيس الزمالك مع أحمد توفيق لاعب الوسط وطالبه بالهدوء أيضًا مع التأكيد على حبه الشديد له والحديث عنه بشكل جيد دون وجوده والتأكيد على أنه من أكثر اللاعبين الملتزمين داخل البيت الأبيض ويشارك فى أى مركز يطلب منه.

كما دخل مرتضى منصور فى مداعبة مع لاعب الوسط أحمد رفعت وطالبه بالبحث عن الشخص الذى وضع عمله له ليمنع مشاركته والسعى لفكه مما آثار ضحكات كافة اللاعبين والجهاز الفنى.

كما منح رئيس نادى الزمالك، وعدا للاعبى الفريق الأبيض بحصول كل لاعب على تأشيرتين حج للتوجه للسعودية وأداء فريضة الحج العام الحالى.

وأكد مرتضى منصور للاعبى الزمالك حصول كل لاعب على تأشيرتين حج ليتمكن من السفر إلى السعودية برفقة زوجته أو السماح لوالده ووالدته بالسفر كما يشاء.

كما أكد رئيس نادى الزمالك للاعبين أن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال باقى ولن يرحل نهائيا وهو المسئول الأول و الأخير عن الفريق خلال الفترة القادمة.



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