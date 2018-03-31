"الأرصاد": احذروا يوم الثلاثاء القادم

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الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية
الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية

إيمان هاني

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار التي شهدها الطقس على مدار اليومين السابقين انتهت، قائلًا: "تلك الحالة مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل على الأقل".

وأضاف "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" اليوم، السبت، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا بمعدل درجتين حتى يوم الإثنين، ثم ستعاود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد، أن مصر حاليا في فصل الربيع، ومن ثم طبيعيًا أن نتعرض لعواصف ترابية مرة أخرى، ولكن لن نشهدها هذا الأسبوع.

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