قراءة فى المشهد السياسى !!!

31 مارس 2018 - 03:34 م

حالة من الجدل أثارتها تصريحات متضاربة صادرة عن اثنين من أساتذة القانون الدستورى حول موقف الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف اسماعيل بعد انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية ، حيث قال الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستورى ، إنه يرى ضرورة استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة حتى إذا كانت بنفس الأشخاص، وذلك قبل بداية بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الأسبوع الأول من يونيو القادم . وأضاف كبيش، خلال حواره في برنامج "آخر الأسبوع"، على قناة "المحور"، أن مصر ليست بصدد امتداد فترة رئاسية ولكن نحن في فترة رئاسية جديدة ستبدأ في شهر يونيو المقبل، ويجب على الحكومة تقديم استقالتها أمام رئيس الجمهورية حتى وإن كلف نفس الحكومة بالاستمرار. وتابع: "زي ما السيسي حلف قدام البرلمان قبل كده، هيحلف تاني أثناء فترة ولايته الثانية وهو ما نص عليه الدستور". فى حين قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور لم يشترط تقدم الحكومة باستقالتها مع بداية ولاية جديدة لرئيس الجمهورية، خاصة في ظل استمرار مدة مجلس النواب. وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه مع انتهاء مدة البرلمان يلزم أن تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب من جديد. وتابع: "الحكومة قائمة ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية، بإعفائها من مهام عملها". وهنا نتساءل : ما الموقف الدستورى لحكومة شريف اسماعيل ؟ وهل من حقها البقاء أم أنها ملزمة بتقديم استقالتها ؟ ومتى يتم الإتفاق بين أساتذة القانون الدستورى على مبادىء محددة مبنية على المواد المنصوص عليها فى الدستور بعيداً عن الأراء ووجهات النظر التى تحكمها إعتبارات سياسية وشخصية .



فى نفس هذا المكان ، قلت حرفياً فى 22 فبراير الماضى ، إن " بهاء ابوشقة هو رئيس حزب الوفد فى مارس القادم بعدما أصبح فؤاد بدراوى كارت محروق " ، وكان ذلك قبل فتح باب الترشح على منصب رئيس الحزب . وأمس الجمعة حدث ما قلته وفاز بهاء أبوشقة برئاسة حزب الوفد ، وفى تصورى الخاص أن الحزب العريق الذى يمتد تاريخه لقرابة المائة عام سوف يشهد حالة من الإنبطاح السياسى خلال المرحلة القادمة ، حيث أن محمد نجل بهاء بوشقة هو المستشار القانونى للرئيس السيسى والذى تقدم بأوراقه فى الإنتخابات الرئاسية عامى 2014 و2018 . كما أن بهاء نفسه تم تعيينه رئيسا للجنة التشريعية بمجلس النواب منذ 3 سنوات وحتى الآن !!! .



- هناك قضية هامة على هامش الإنتخابات الرئاسية أتمنى أن تنتبه لها كافة الجهات السيادية والرقابية ، هذه القضية تتعلق بقيام بعض قيادات وأعضاء الحملات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة ما قبل وأثناء الإنتخابات بإستغلال هذا الأمر فى تحقيق مكاسب مختلفة تحت ستار أن كلا منهم كان يمثل الحملة الرسمية للرئيس وأنهم مقربون من صناع القرار فى مصر.. اللهم هل بلغت اللهم فأشهد .



الخبر : رئيس الوزراء شريف اسماعيل : سعر الدولار 17.25 جنيه في الموازنة الجديدة .

