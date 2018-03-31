إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بطنطا

31 مارس 2018 - 03:37 م

أصيب شخصان بمنطقة سيجر التابعة لقسم أول طنطا، نتيجة مشاجرة عائلية بسبب الجيرة وانتقلت شرطة النجدة ومباحث القسم إلى موقع الحادث، وتم القبض على أطرافها وتحويل المصابين إلى المستشفى.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير البحث الجنائى بالغربية، بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة سيجر التابعة لدائرة قسم أول طنطا.

على الفور انتقل الرائد محمد صقر رئيس مباحث أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث وتبين حدوث مشاجرة بين كل من " رجب ت ر" 22 عامًا، عامل، ومقيم منطقه سيجر ومصاب باشتباه بتر فى كف اليد اليسرى، "فاروق ت ر ت " 20 عامًا عاطل وشقيق الأول مقيم سيجر أول طنطا ومصاب باشتباه قطع بأوتار أصابع اليد اليمنى وجرح قطعى باليد اليسرى وجروح بالرأس ( طرف أول ).

و"إبراهيم ح ف 20" عامًا وشقيقه" خالد ح ف " 31 عامًا عاطل والمدعو "محمود ع م ال 25 " عامًا عامل والمقيمين بسيجر نفس المنطقة بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض (طرف ثان ).

وكشفت التحريات وجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة وحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلي مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

تم القبض على أطرافها ونقل المصابين للمستشفى للعلاج، وحُرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.