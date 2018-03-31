» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس

31 مارس 2018 - 03:37 م

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلًا على كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

بادر كريستال بالاس بالتسجيل عن طريق لوكا ميليفوجيفيتش من ركلة جزاء فى الدقيقة 13، بعدما تعرض الإيفوارى ويلفريد زاها للعرقلة من لوريس كاريوس حارس ليفربول.

وألغى الحكم هدفاً للجناح السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 30 بداعى التسلل، كما حرم الحكم فريق ليفربول من احتساب ركلة جزاء بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة فى الدقيقة 24، وحصل اللاعب السنغالى على البطاقة الصفراء بداعى التمثيل، لينتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف دون مقابل.

وانتفض ليفربول فى الشوط الثانى وتمكن ساديو مانى من تسجيل هدف التعادل لـ"الريدز" فى الدقيقة 49، قبل أن يتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" إلى 29 هدفاً فى صدارة قائمة الهدافين، كما رفع رصيده من الأهداف فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية إلى 37 هدفاً.

ونجح محمد صلاح فى معادلة الرقم القياسى باسم الإيفوارى ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسى السابق الذى سجل 29 هدفا فى موسم 2009 – 2010، ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف بموسم واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى.

كما نجح فى معادلة رقم روجر هانت عندما سجل 37 هدفًا فى موسم واحد مع ليفربول فى موسم 1964 – 1965، وبالتالى سيصبح ثانى أفضل هداف فى تاريخ ليفربول بموسم واحد أيان راش.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة وصعد للمركز الثانى مؤقتاً فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة فى المركز السادس عشر، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".