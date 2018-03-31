  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
البرلمان

الدستور يمنع أي تعديل يسمح للرئيس بولاية ثالثة

النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«اتصالات النواب»: لن نغلق مواقع التواصل الاجتماعي

الدكتور إبراهيم الزعفراني

«الزعفراني»: دعوة الإخوان للاحتفال غدًا«مستفزة»

عدم صرف المعاشات

«الإداري» ينتصر لأصحاب المعاشات في معركة العلاوات

"الشفافية الدولية" تطالب بإبقاء العقوبات على مبارك

ازدهار الفساد في مصر لهذا السبب

عباس شومان - وكيل الأزهر

على المجتمع الدولي التحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي

محافظ جنوب سيناء

منطقة حرة جديدة لتوفير 14 ألف فرصة عمل

جون بولتون

جون بولتون.. «ترزى» صفقة القرن في البيت الأبيض

صلاح

«صلاح» يعادل رقم كريستيانو رونالدو

قطار الدولار يدهس الجنيه رغم حبس "حسن مالك"

غدًا.. محاكمة "مالك" وآخرين في الإضرار بالاقتصاد الوطني

بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من«صلاح» بعد هدفه أمام كريستال بالاس

#

«صلاح» يتقدم لليفربول أمام كريستال

#

أول تعليق من صلاح على فيديو "الأطفال"

#

خالد قمر يقود الإنتاج الحربي للفوز على الأسيوطي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلًا على كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

بادر كريستال بالاس بالتسجيل عن طريق لوكا ميليفوجيفيتش من ركلة جزاء فى الدقيقة 13، بعدما تعرض الإيفوارى ويلفريد زاها للعرقلة من لوريس كاريوس حارس ليفربول.

وألغى الحكم هدفاً للجناح السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 30 بداعى التسلل، كما حرم الحكم فريق ليفربول من احتساب ركلة جزاء بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة فى الدقيقة 24، وحصل اللاعب السنغالى على البطاقة الصفراء بداعى التمثيل، لينتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف دون مقابل.

وانتفض ليفربول فى الشوط الثانى وتمكن ساديو مانى من تسجيل هدف التعادل لـ"الريدز" فى الدقيقة 49، قبل أن يتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" إلى 29 هدفاً فى صدارة قائمة الهدافين، كما رفع رصيده من الأهداف فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية إلى 37 هدفاً.

ونجح محمد صلاح فى معادلة الرقم القياسى باسم الإيفوارى ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسى السابق الذى سجل 29 هدفا فى موسم 2009 – 2010، ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف بموسم واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى.

كما نجح فى معادلة رقم روجر هانت عندما سجل 37 هدفًا فى موسم واحد مع ليفربول فى موسم 1964 – 1965، وبالتالى سيصبح ثانى أفضل هداف فى تاريخ ليفربول بموسم واحد أيان راش.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة وصعد للمركز الثانى مؤقتاً فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة فى المركز السادس عشر، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «السعيد» يظهر في مران الأهلي
» بشرى سارة للعمال المصريين في السعودية
» غدًا.. محاكمة "مالك" وآخرين في الإضرار بالاقتصاد الوطني
» «صلاح» يعادل رقم كريستيانو رونالدو
» 9 مصابين حصيلة حريق خط غاز السخنة إلى الآن
» الزمالك يمنع لاعبيه تأشيرتي حج
» البديوي يتسلم مشروع"تدوير القامة" بتونا الجبل
» رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس
» تعرف على عدد المصوتين لـ"صلاح" في "الرئاسية"
» عامل يعذب شقيقته حتى الموت بمساعدة عمته

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

نعم - 9 %
لا - 72 %
لا أهتم - 19 %
اجمالى المصوتين:430

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى