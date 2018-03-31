» الزمالك يمنع لاعبيه تأشيرتي حج

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

وعد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض بحصول كل لاعب على تأشيرتي حج للتوجه للسعودية وأداء فريضة الحج العام الجاري.

وأكد مرتضى منصور، للاعبي الزمالك، حصول كل لاعب على تأشيرتي حج ليتمكن من السفر إلى السعودية برفقة زوجته، أو السماح لوالده ووالدته بالسفر كما يشاء.

وشدد رئيس نادى الزمالك للاعبين على أن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال باقٍ ولن يرحل نهائيا، وهو المسئول الأول والأخير عن الفريق خلال الفترة المقبلة.



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