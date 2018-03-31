» 9 مصابين حصيلة حريق خط غاز السخنة إلى الآن

31 مارس 2018 - 04:27 م

ارتفع عدد المصابين بحريق خط غاز في العين السخنة بمحافظة السويس إلى 9 عمال، من بينهم إصابات أثناء محاولة إطفاء الحريق.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

وكانت قد نقلت سيارات الإسعاف، اثنين من جثث المتوفين في الحادث، ومازالت محاولات انتشال جثة ثالثة لأحد العمال مستمرة.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغًا اليوم السبت، يفيد باصطدام سيارة "لودر" بخط بترول مار داخل أحد المنتجعات تحت الإنشاء المجاورة بمنطقة العين السخنة على بعد 120 كيلومترا من مدينة السويس.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء للسيطرة على ألسنة النيران المتصاعدة وإبلاغ الشركات البترولية بوقف دفع الغاز داخل الخط حتى تم السيطرة علي الحريق، وتقوم حاليًا وحدات الإطفاء بتبريد موقع الحريق وإعداد تقرير فني عن الحادث.