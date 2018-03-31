  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
البرلمان

الدستور يمنع أي تعديل يسمح للرئيس بولاية ثالثة

النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«اتصالات النواب»: لن نغلق مواقع التواصل الاجتماعي

الدكتور إبراهيم الزعفراني

«الزعفراني»: دعوة الإخوان للاحتفال غدًا«مستفزة»

عدم صرف المعاشات

«الإداري» ينتصر لأصحاب المعاشات في معركة العلاوات

"الشفافية الدولية" تطالب بإبقاء العقوبات على مبارك

ازدهار الفساد في مصر لهذا السبب

عباس شومان - وكيل الأزهر

على المجتمع الدولي التحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي

محافظ جنوب سيناء

منطقة حرة جديدة لتوفير 14 ألف فرصة عمل

جون بولتون

جون بولتون.. «ترزى» صفقة القرن في البيت الأبيض

صلاح

«صلاح» يعادل رقم كريستيانو رونالدو

قطار الدولار يدهس الجنيه رغم حبس "حسن مالك"

غدًا.. محاكمة "مالك" وآخرين في الإضرار بالاقتصاد الوطني

بالفيديو..

أول تعليق من«صلاح» بعد هدفه أمام كريستال بالاس

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يتقدم لليفربول أمام كريستال

#

بالفيديو.. "لوكا" يهز شباك ليفربول في الدقيقة 13

#

تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم

#

مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

كريستال بالاس

أبدى النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بفوز فريقه أمام كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن الجولة الـ32 من البريمييرليج.

وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة: "بالنسبة لي أهم شىء هو مصلحة الفريق والحصول على 3 نقاط والفوز وهو مالم يكن سهلاً أمام كريستال بالاس".

وعن الهدف الذي سجله، أوضح: "توقعت وصول الكرة إلي في المكان الذي تواجدت فيه، استلمتها بالقدم اليسرى ثم وضعتها باليمنى".

وأحرز صلاح الهدف رقم 29 له في الدوري الإنجليزي ليتفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي في شباك كريستال بالاس في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لمصلحة ليفربول.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «السعيد» يظهر في مران الأهلي
» بشرى سارة للعمال المصريين في السعودية
» غدًا.. محاكمة "مالك" وآخرين في الإضرار بالاقتصاد الوطني
» «صلاح» يعادل رقم كريستيانو رونالدو
» 9 مصابين حصيلة حريق خط غاز السخنة إلى الآن
» الزمالك يمنع لاعبيه تأشيرتي حج
» البديوي يتسلم مشروع"تدوير القامة" بتونا الجبل
» رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس
» تعرف على عدد المصوتين لـ"صلاح" في "الرئاسية"
» عامل يعذب شقيقته حتى الموت بمساعدة عمته

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى