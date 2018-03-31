على المجتمع الدولي التحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي

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إسرائيل

فلسطين

الأزهر

وكيل الأزهر

عباس شوما

طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة بعيدة عن الشجب والإدانة تجاه ما يحدث للفلسطينيين، داعيًا إلى "الكف عن المعالجات غير العملية للقضية الفلسطينية والبعد عن العبارات الجوفاء من الشجب والإدانة التي أصبحت لا قيمة لها في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على المقدسات والشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية على الأرض ضد الكيان المحتل".

وقال خلال افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إن "المنطقة العربية وخاصة القدس الشريف تمر اليوم بظروف تحتاج منا جميعا أن نتكاتف ونعمل سويًا من أجل أن نوقف العدوان الغاشم على أهلنا في القدس حيث يتعرضون لأعمال همجية مستمرة آخرها ما حدث بالأمس".

وتابع الطيب: "ومن الواجب علينا جميعا في هذا العرس الثقافي أن نسلط الضوء على هذه القضية"، داعياً جميع المؤسسات الثقافية في العالم الإسلامي والعربي إلى الاهتمام بالتعريف بقضية القدس والاستجابة لنداء الأزهر " 2018 عام القدس الشريف".

وطالب وكيل الأزهر، الفلسطينيين بـ "إنهاء حالة الانقسام الحالية التي تضر بالقضية وتجعل المحتل يستغل حالة التشرذم"، مشددًا على "أهمية تمسك الفلسطينيين بحقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتخلي عن المصالح الضيقة وتوحيد الصفوف وإلا سيحدث مزيد من التقهقر والتراجع للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن "الأزهر الشريف وجه رسائل واضحة تعلن تضامن الأزهر مع الفلسطينيين بشكل واضح"، مطالبًا مجلس الأمن بموقف جاد يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلال حفل افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بدور الأزهر ومكانته، معربا عن تقديره لشيخ الأزهر وقامات وقيادات الأزهر ودورهم الفعال في بناء المجتمع ، مؤكدًا أن الأزهر يقوم بدور كبير يصل للقلب بكل سهولة وبدون جدال ويتعمق داخل المجتمع ليؤسس الأخلاق والقيم.

وأعرب الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية في بداية كلمته عن سعادته بمشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، لافتا إلى أن الأزهر هو المؤسسة الدينية الأولى في العالم، مرحبا بمشاركة وكيل الأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر في حفل افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

يشارك ا?زهر الشريف للمرة الأولى بجناحٍ خاص في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب؛ بهدف مجابهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة, وترسيخ مفاهيم السلام وبيانِ فَلسَفةِ المُواطنة والتعايُش السَّلمي والحوار وقبول ا?خر.

ويشارك الأزهر بجناح يضم قطاعات مجمع البحوث الإسلامية ، قطاع المعاهد الأزهرية، مكتبة الأزهر، مركز الترجمة، بوابة الأزهر، جامعة الأزهر، بيت الزكاة والصدقات المصري، لجنة الفتوى والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.








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