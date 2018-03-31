«اتصالات النواب»: لن نغلق مواقع التواصل الاجتماعي

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النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وكالات

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أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة لا تهدف إطلاقًا إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل في كل ما يتعلق بتقنية المعلومات. 

وقال "زيدان"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت "إننا لا نستهدف حجب آراء المواطنين"، مشيرًا إلى أن جلسة الاستماع المنعقدة اليوم أكبر دليل على عد وجود نية إلى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر القانون، لاسيما وأننا نتحدث عن التزامات وواجبات مقدمي الخدمة.

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات، أهمية المادة الخاصة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد، لاسيما وأنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات أبعاد الأمن القومي، قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومي لا تحدثني عن شيء آخر".

ولفت إلى أهمية المادة الخاصة أيضا بتجريم الاعتداء علي سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصّة.

وأشار إلى أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الإعلام الإلكتروني.


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