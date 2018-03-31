أول تحرك من البرلمان ضد إهانة المسئولين للشعب

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مجلس النواب

الحكومة

الشعب

هيثم الحريري

طلب احاطة

تقدم النائب هيثم الحريري، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما اعتبره النائب إهانة صادرة من محافظة كفر الشيخ والبحيرة والوادي الجديد والقليوبية، ضد أهالي هذه المحافظات.

وقال "الحريري"، في طلبه، إنه يستند في طلب الإحاطة للمادة 134 من الدستور و212 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب.

وأضاف أن ما ذكره محافظو البحيرة والقليوبية والوادي الجديد من تقديم امتيازات لقرى دون أخرى هو أمر مخالف للدستور والقانون.

وتابع: "لقد أهان محافظ كفر الشيخ على الهواء مباشرة، جموع أهالي المحافظة، ونسى أننا جميعا في خدمة هذا الشعب العظيم ونكن له كامل الاحترام والتقدير".

وشدد "الحريري"، على أن صمت الحكومة أمام هذه التصريحات قد يفهم لدى البعض أنه موافقة منها، وأنه توجه لديها، كما أن تمرير مجلس النواب لهذه التصريحات يسيء للأغلبية قبل المعارضة.

وقال: "أتمنى أن تسارع الحكومة باعتذار للشعب عن هذه التصريحات".

وكان وزراء ومحافظين بالدولة أدلوا أبرزها: "جتكم ستين نيلة، الصعايدة سبب العشوائيات، ابن الزبال لا يصلح للقضاء، أبناء القضاة الأسياد وغيرهم العبيد"، مما تسببت في إحداث حالة من الجدل والبلبلة داخل الشارع المصري، وكذلك في ردود فعل غاضبة، لاسيما أن الكثير اعتبرها بمثابة إهانة وتقليل من شأن المواطنين، غير أن معظم هؤلاء ظلوا في مناصبهم ولم يتم إقالتهم أو محاسبتهم على تلك الإهانات.

 وآخر تلك التصريحات المهينة، ما جاء على لسان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، حيث أساء فيها لكل من لم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الأيام الماضية.

وفي تصريحات تليفزيونية له، وجه "نصر"، حديثه لمقاطعي الانتخابات قائلًا: "اقعدوا في بيوتكم، وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا، جتكم ستين نيلة".



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