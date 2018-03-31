«الأرصاد»: شبورة كثيفة غدًا "درجات الحرارة"

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درجات الحرارة

الطقس

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة (14– 27)، والإسكندرية (13- 23)، وقنا (14- 31)، والأقصر (15- 32)، وأسوان (16- 33).



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