10 حيل بسيطة تجعلك جذابًا في عيون الآخرين

31 مارس 2018 - 05:59 م

"الجمال الحقيقي لا يعتمد على الصفات الشكلية الخارجية، وإنما ينبع من سلوكنا".. هكذا لخص العميل السابق في المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي" جاك شافر مفهومه حول الجاذبية.

ولـ"شافر" أساليب خاصة لجذب الآخرين واكتساب صداقتهم، أثبتت نجاحها طوال عمله لمدة 20 عاما في المباحث الفيدرالية، والتي نشرها مؤخرا في كتابه "The Like Switch: An Ex-FBI Agent's Guide to Influencing, Attracting and Winning People Over " .

ونستعرض هنا 10 حيل بسيطة أوردها جاك شافر في كتابه، لكي تكون جذابا في عيون الآخرين وبنسبة 200%:

1) إمالة رأسك قليلا أثناء الحديث

تتفوق النساء على الرجال في إمالة رأسهن قليلا أثناء الحديث، بينما يستخدم الرجال هذه الطريقة في مجال أعمالهم من أجل التأكيد على هيمنتهم، أما بالنسبة للاتصالات غير الرسمية، يعتبر ميل الرأس إلى الجانب علامة ثقة.

امتنع عن فعل هذا: ولكن إذا نظرت إلى من يحدثك ورأسك مائلة للخلف قليلا، وحتى لو كان ذلك على سبيل المزاح، فإنه في كثير من الأحيان تترجم هذه الحركة إلى أنها معادية.

2) رفع الحاجبين

يرفع الناس حاجبيهم عند لقاء الآخرين، لكي يعلموهم أنهم لا ينوون إظهار عدوانية، ودماغنا يدرك هذه الإشارة من مسافة تصل إلى 2 متر، وندرك لحظتها أن هذا الشخص لطيف في التواصل معه.

وإذا كنت تحب شخصا لا تعرفه، فامنحه إشارة بعيدة عن طريق رفع حاجبيك.

امتنع عن فعل هذا: ولكن إذا تواصلت طويلا بالعين بحواجب عابسة، فإن هذا دليل العدائية.

3) ابتسم بعيونك

عندما يشعر الدماغ بوجود ابتسامة صادقة أمامه، فإنه يجعلك تبتسم، ويبدأ في إنتاج مادة "الإندورفين" التي تساعد على الشعور بفرحة أكثر.

وتتمثل الابتسامة الحقيقية، في تجاعيد صغيرة حول العينين، مع تحرك عظام الوجنتين وزوايا الفم نحو الأعلى، وهي ليس من السهل تزييفها.

امتنع عن فعل هذا: ابتسامة ضيقة مصحوبة بنظرة باردة.

4) انس جملة "على الرحب والسعة"

لا تقل أبدا "على الرحب والسعة" عندما ترد على شخص شكرك مقابل خدمة قدمتها له، واستبدلها بعبارة: "أعتقد أنك كنت ستفعل الشيء نفسه إذا كنت محلي"، لأن هذا التصريح يثير شعورا بالمعاملة بالمثل، ويجعل الشخص الآخر يرغب في فعل نفس الشيء معك.

ولا تتردد في أن تطلب من شخص ما الحصول على خدمة صغيرة، مثل تقديم المشورة، أو المساعدة في اختيار شيء ما، مثل مشاركة كتاب، فنحن نحب أن نشعر بأننا مهمين أمام الآخرين، لأن هذا يزيد من تقديرنا لذاتنا.

5) الهمس

لكي تتجنب تعرض محادثتك لتوقف طارئ وغير متوقع، استخدم عبارة خفيفة تحمل بعض التعاطف، والتي تكون مرتبطة بالعبارة الأخيرة للشخص الذي تتحدث معه، وهي طريقة بسيطة إلى حد ما لمواصلة المحادثة وخلق جو مريح.

كما ينظر إلى الهمس بأنه من أشكال الاتصال الحميم، لأنه يعتبر انتهاك بسيط للمساحة الشخصية، والشعور بأنك تقاسمت أحد الأسرار، فحاول أن تقول أحيانا عبارات معينة أثناء همسك، وذلك بالميل قليلا نحو الشخص الآخر، كما لو كنت تشارك سرا، وعندما تفعل هذا سيميل شخص الآخر بشكل غريزي تجاهك لسماعك.

امتنع عن فعل هذا: الكلام الصاخب أو الرجوع إلى الخلف أو الميل على ظهر الكرسي.

6) دع الآخرين يجاملون أنفسهم

أفضل طريقة لصنع المديح هو أن تشجع الآخرين على مديح أنفسهم أثناء المحادثة، فاطلب من الطرف الآخر التحدث عن إنجازاته أو مزاياه، ثم أظهر مفاجأة بقولك: "هل قمت بذلك بنفسك فعلا؟ كيف استطعت أن تفعل ذلك؟" ومثل هذه الأسئلة ستحث الشخص على مجاملة نفسه.

امتنع عن فعل هذا: تجنب المجاملات التي لا تتعلق بإنجازات أو مزايا الشخص، ولكن بمظهره أو قدراته الفطرية، فالناس الناس يحبون أن يجاملوا على عملهم الجاد والملموس.

7) ارتكب الأخطاء

ارتكب خطأ عمدا أثناء المحادثة، بحيث يلحظ الطرف الآخر ذلك، وأظهر بأنك متردد واسمح له بتصحيحك، وسيشعر الخصم بمزيد من الثقة في إدراك أنك ستتعامل مع أخطائه بكل عقلانية وتفهم، وتعتمد هذه الحيلة على قانون التشابه: فكلما كان لديك الكثير من القواسم المشتركة، كلما كان التواصل والتقارب أكثر.

8) إزالة أي حواجز

يتم تقاسم 70? من المعلومات الهامة أثناء تناول الطعام، وتعكس إيماءات الناس في هذه اللحظة عواطفهم ومشاعرهم، ولكن إذا وضعت كأسا أمام من تحاوره فكأنك بنيت جدارا عازلا، وهذا يدل على الرغبة في زيادة المسافة.

ومن الممكن استبدال الكأس بواسطة مزهرية أو حامل دعائي. هل تتذكر أنه عندما تجلس على الطاولة مع الأصدقاء، فأنت تقوم على الفور بإزالة كل الأشياء غير الضرورية إلى الجانب، لإنشاء مساحة مفتوحة للتواصل؟

واحرص على أن تشارك طعامك، لأن هذا دليل على التقارب والصداقة،

9) الشفاه والعيون

إن الأشخاص الذين يلمسون شفاههم بأصابعهم أو أشياء أخرى يشعرون بالخجل، وتنتج هذه الحركة إذا طرحت سؤالا غير مريح، أو عرضت موضوعا سيرغب المحاور تجنبه.

تعلم إعطاء الإشارات الصحيحة مع تلاميذك، والتلاميذ يحبون المحاور الذي يملك بؤبؤ عين متسع، لأنها علامة على التعاطف والاهتمام.

امتنع عن فعل هذا: عيون ضيقة، شفاه مضغوطة، تثاؤب متفاخر، أنف مجعد.

10) ما حب إلا بعد عداوة

تسمى هذه الظاهرة "قانون الطريق الصخري". والتي تحدث عندما يقع طرفان في حب بعضهم البعض فقط بعد مرورهم بسلسلة من العقبات والتناقضات، ولكن هذه العلاقات غالبا ما تكون أقوى من تلك التي تتطور من البداية بسلام ومن دون صراعات.

وقد أصبحت هذه الظاهرة مبتذلة ومألوفة في السينما: ففي البداية، تكون الشخصيات في حالة عداوة، ولكنها تتعرف تدريجيا على بعضها البعض بشكل أفضل، ويصبحون أفضل أصدقاء أو عشاق.