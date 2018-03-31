إصابة مشجعي ليفربول بـ«الجنون» بسبب «صلاح»

31 مارس 2018 - 06:04 م

قاد النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، فريقه لتحقيق فوز مثير على كريستال بالاس اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

واحتفلت جماهير ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح بطريقة جنونية، وذلك من خلال ترديد الأغنية الشهيرة التي ابتكروها له خلال الفترة الماضية.

ويحظى «صلاح» بحب كبير من جانب جماهير ليفربول، خاصة مع حالة التألق الكبيرة التي يعيشها خلال الموسم الجاري، وتمكنه من تسجيل 37 هدفًا وصنع 12 لزملائه خلال 42 مباراة بجميع المسابقات.

وعقب تمكن كريستال بالاس من تسجيل هدف التقدم مبكرًا، في الدقيقة 13 من اللقاء، عادل السنغالي ساديو ماني النتيجة لليفربول، في الدقيقة 49، قبل أن يتمكن «صلاح» من تسجيل هدف الفوز، في الدقيقة 84، ليمنح «الريدز» نقاط المباراة الثلاثة.

وعقب هدفه، الذي رفع به رصيده إلى 29 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي «البريميرليج»، بفارق 5 أهداف عن الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام وأبرز ملاحقيه.

