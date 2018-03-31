» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

31 مارس 2018 - 06:09 م

أصيب 25 فلسطينيًا اليوم، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.



تأتي الحادثة غداة مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، تجاه فلسطينيين عزل أمس، الجمعة، بينما كانوا يحيون ذكرى "يوم الأرض"، أسفرت عن استشهاد 15 شخصًا وإصابة المئات.

وأكد أشرف القدرة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان له "إصابة 25 فلسطينيًا بجراح متوسطة في الأقدام، برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لكل من رفح وخانيونس ومدينة غزة"، وفق وكالة "الأناضول".

ولليوم الثاني على التوالي، تجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار "السلمية والشعبية"، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

وأمس الجمعة، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على تلك التجمعات السلمية، ما أدى إلى مقتل 15 شهيدًا، وإصابة 1416 شخصاً.

و"يوم الأرض"، تسمية تطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.