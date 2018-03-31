«الشريف»: مسيرات العودة أحيت المقاومة الفلسطينية

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البناء والتنمية

خالد الشريف

المقاومة الفلسطينية

ندد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، بالعدوان الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة، في الذكرى 42 من يوم الأرض، مما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة ما يقرب من 1500 آخرين.

وقال "الشريف"، في تصريحات صحفية، إن مسيرة  العودة والدماء الزكية التي تدفقت أمس أحيت المقاومة من جديد في صدور الشعب الفلسطيني بعد أن تراجعت القضية الفلسطينية كثيرا خلال السنوات الأخيرة نتيجة لما تتعرض له المنطقة العربية من مآسي وحروب.

وأكد "الشريف" أن الشعب الفلسطيني أثبت من خلال تلك التظاهرات إصراره على حقه في العودة إلى دياره واسترداد أرضه المحتلة وهو لا يقبل بأي حلول بديلة مما يدلل على فشل كل المؤامرات الصهيونية من حصار غزة والتآمر الدولي لإتمام ما يسمى بصفقة القرن.

وطالب الشريف كل أحرار العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله وجهاده ضد الاحتلال الصهيوني مستنكرا صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.


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