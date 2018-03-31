بالفيديو.. عنصري يعتدي على مسلمة بأمريكا

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عنصري يعتدي على مسلمة بأمريكا
عنصري يعتدي على مسلمة بأمريكا

وكالات

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هجوم

فتاة

ميتشجن

عنصرى

ألقت الشرطة الأمريكية بولاية ميتشجن، القبض على رجل متعصب اعتدى على فتاة مسلمة في إحدى المستشفيات.

وأظهرت كاميرات المراقبة هجوم الرجل العنصري على الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، أثناء وقوفها أمام مكتب الاستعلامات في مستشفى "بيمونت"، حيث انهال عليها بالضرب، قبل أن يتدخل فريق العمل بالمستشفى لإنقاذها من تحت يديه.


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