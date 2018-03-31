بالفيديو.. عنصري يعتدي على مسلمة بأمريكا

وكالات
ألقت الشرطة الأمريكية بولاية ميتشجن، القبض على رجل متعصب اعتدى على فتاة مسلمة في إحدى المستشفيات.
وأظهرت كاميرات المراقبة هجوم الرجل العنصري على الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، أثناء وقوفها أمام مكتب الاستعلامات في مستشفى "بيمونت"، حيث انهال عليها بالضرب، قبل أن يتدخل فريق العمل بالمستشفى لإنقاذها من تحت يديه.
فيديو |— PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) 31 مارس، 2018
"عنصري" يعتدي على فتاة مسلمة عمرها 19 عاماً في مستشفى بيمونت بولاية ميتشغن الامريكية pic.twitter.com/Bmgg3j1GW5
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