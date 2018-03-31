قمة تركية روسية إيرانية لبحث الملف السوري

31 مارس 2018 - 06:26 م

تستعد العاصمة التركية أنقرة لاحتضان قمة ثلاثية، تجمع الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في الرابع من أبريل المقبل، لبحث الملف السوري.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، اليوم السبت، فإن العاصمة أنقرة ستحتضن الأربعاء المقبل قمة ثلاثية بين أردوغان وبوتين وروحاني، تناقش الأزمة السورية.

ومن المنتظر أن يجري أردوغان اجتماعًا ثنائيًا مع روحاني في إطار القمة، لبحث العلاقات التركية الإيرانية وتبادل الآراء حول قضايا إقليمية ودولية.

وقبل يوم من القمة، تشهد أنقرة انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى برئاسة أردوغان وبوتين.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع بطريقة شاملة، العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا بكافة جوانبها، فضلا عن تبادل الآراء حول قضايا إقليمية ودولية.

وفي اليوم ذاته، يشارك الرئيسان التركي والروسي في مراسم وضع حجر أساس محطة الطاقة النووية التركية "آق قويو" في ولاية مرسين جنوبي البلاد.



