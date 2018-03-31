» لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

31 مارس 2018 - 06:53 م

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت فيديو، يكشف لحظة مقتل فلسطيني برصاصة في ظهره أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة خلال مسيرات يوم الأرض في قطاع غزة.

وفي الفيديو، يبدو كيف أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص على شاب أعزل أثناء ابتعاده عن السياج الحدودي، رغم عدم تشكيله أي خطر على القوات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن التسجيل المنشور "يكشف عدم صحة مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا الرصاص الحي فقط للدفاع عن النفس".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين منليس، قد اعتبر أن "مسيرات العودة الكبرى" بمناسبة يوم الأرض، هي "نشاط إرهابي تقوده حركة حماس"، مضيفا أن "استخدام الرصاص الحي كان دقيقا، وتم توجيهه فقط لمن حاولوا مسّ السياج الحدودي".

وأمس الجمعة، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على تلك التجمعات السلمية، ما أدى إلى مقتل 15 شهيدًا، وإصابة 1416 شخصاً.

و"يوم الأرض"، تسمية تطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.



