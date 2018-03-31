» لماذا لم تدرج الحكومة سعر الدولار والبترول بالموازنة الجديدة؟

31 مارس 2018 - 07:12 م

خلت الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019، التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة من تحديد سعر الدولار والمحروقات.

وتسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة الجديدة من عمرو الجارحي وزير المالية، دون أن يفصح عن تقديرات الحكومة لسعري البترول والدولار خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وقال إسماعيل، إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، إضافة إلى خفض عجز الموازنة الكلى لـ8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ12.5% فى 2015/ 2016.

وأضاف، أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف أيضًا تحقيق فائض أولى (لا يتضمن خدمة الدين) بواقع 2% من الناتج المحلى، وتحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22%، بما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات المقدر بـ15.5%، وخفض نسبة الدين العام لـ91% من الناتج المحلى الإجمالي".

وفيما يتعلق بالمصروفات، يستهدف المشروع زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية لـ149 مليار جنيه، منها 100 مليار "تمويل الموازنة العامة للدولة"، مقارنة بـ70 مليار جنيه في العام المالي الجاري، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.

ومن بين مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة زيادة الأجور لـ266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لـ60 مليار جنيه، لضمان توافر المستلزمات السلعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بحسب المشروع 332 مليار جنيه.

في السياق ذاته، قرر وزير المالية أمس استمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركي عند معدلات الشهر الماضي، بواقع 16 جنيهًا، بداية من أول أبريل 2018، ولمدة شهر.

وقال الجارحي في تصريحات صحفية إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقـًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وكانت وزارة المالية أعلنت، في أول فبراير 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 28/2/2018.

وقال الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن "الحكومة تتحرك في موازنتها الجديدة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ووفقًا للقرض الذي حصلت عليه مصر مؤخرًا من الصندوق".

وأضاف لـ "المصريون": "الموازنة الجديدة تتركز على زيادة الإيرادات، وخفض الإنفاق بناء على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وعدم تحديد الحكومة لسعر البترول والدولار فيها يرجع إلى انتظار الحكومة موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة بعد إرسالها إليها خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تتضح رؤية الحكومة لأسعار البترول والدولار في العام المالي الجديد 2018 -2019 مع منتصف أبريل القادم ومع اقتراب مناقشة مجلس النواب لموازنة الحكومة للعام المالي الجديد".