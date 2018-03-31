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استمرار مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

قبلي وبحري

صور المحطة
صور المحطة

حسن حمدان

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البحرالأحمر

المحطة

الثلاثية.

الإنشائات.

استمرت أعمال الإنشاءات بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي "المعالجة الثلاثية" بالطريق الدائري الأوسط فى مدينة الغردقة، حيث تستكمل أعمال الأحواض بالمحطة، وعددها 12 حوضًا.

من جانبه، أكد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة ستشهد تطوراً كبيراً في شبكة المرافق بجميع مدنها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن الهدف من جميع هذه الأعمال خدمة المواطنين، وتحقيق طموحاتهم في الحياة وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق.

يذكر أن محطة المعالجة الثلاثية ستعمل بطاقة 90000 متر مكعب/ يوميًا، وستروى مساحة 3 كم مربع، وتبلغ قدرتها الأساسية 150 ألف متر مكعب/ يوميًا.


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