أبرز 5 مشاهد في حفل "تامر حسني" الأول بالسعودية

31 مارس 2018 - 07:18 م

أحيا المطرب تامر حسني، أمس الجمعة، أول حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسط حضور كثيف من معجبيه من الجنسين.

وفيما يلي أبرز 5 لقطات من حفل تامر حسني الأول في السعودية:

1) أقيم الحفل على مسرح الجمان، بجوار البحر في الهواء الطلق، والذي يستوعب 2000 من الجماهير.

2) افتتح تامر حسني حفله بأغنية "عنيا بتحبك"، والتي أهداها للجمهور، وبعد الانتهاء من أدائه لها، أكد لهم أنه يحبهم، وأنه يشعر بأنه يغني للمرة الأولى، لتعلو هتافات الجمهور.

3) اختتم تامر حسني حفله الغنائي الأول في السعودية، بأغنية خليجية، وأخرى لبلده مصر.

4) حرصت هيئة الترفية السعودية على أن تكون مدرجات مسرح الجمان الذي أحيا تامر حسني فيه حفله، يحمل ألوان علم مصر.

5) بعد انتهاء الحفل، وجه تامر حسني رسالة إلى السعوديين عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وهو "مليون شكر للشعب السعودي العظيم".

وتم تحديد 3 تذاكر لكل عميل، بالإضافة إلى فصل الرجال عن النساء ومنع الأكل والتدخين واستبدال التذاكر المباعة.

وتنقسم تذاكر الحفل لأكثر من فئة بداية من 300 ريال مرورا بـ500، و800، و1000، و1200، وصولا إلى فئة 1500 ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

وشهدت السعودية خلال الشهور الماضية، عدة حفلات لمطربين عرب وأجانب، أبرزهم المطربة اليمنية بلقيس والموسيقار العالمي ياني، وحفل "راب" للمطرب نيللي، وذلك وفقا لرؤية 2030 والتي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.