اجتماع موسع لبحث مفاوضات «سد النهضة»

31 مارس 2018 - 07:29 م

اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، الخارجية، الري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتناول الأجتماع الموقف الحالي للمفاوضات الخاصة بملف سد النهضة، وذلك في ضوء قرب أنعقاد الأجتماع الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم يومي 4 و5 أبريل المقبل، والذي يحضره وزراء الخارجية، والري والموارد المائية، ورؤساء أجهزة الأستخبارات لكل من مصر وإثيوبيا والسودان.

كما تناول الأجتماع متابعة تنفيذ إستراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر.







