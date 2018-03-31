» ملعب «19 مايو» في تركيا ضمن العشرة الأفضل عالميًا

31 مارس 2018 - 07:30 م

دخل ملعب «19 مايو»، المتواجد في ولاية صامسون شمال تركيا، ضمن أفضل 10 ملاعب دخلت حيّز الاستخدام خلال العام الماضي، بسبب تميزه بإطاره الخارجي الأنيق، وتقنياته الداخلية المتطورة.

جاء ذلك في تقييم سنوي لموقع (StadiumDB.com ) الالكتروني، المختص في تصنيف وانتقاء أفضل ملاعب كرة القدم حول العالم.

واحتل ستاد "19 مايو الجديد" الذي بُني على مساحة 140 ألف متر مربع، ويتسع لـ 33 ألفا و919 متفرجًا، المركز الثامن في التصنيف العالمي لعام 2017.

وتولت إدارة الإسكان الجماعي التابعة لرئاسة الوزراء التركية، عملية بناء الملعب المطابق لمواصفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة.

وتمّ إنارة القسم الخارجي للملعب، باستخدام 62 ألف مصباح ليعطي منظرًا رائعًا يسحر الناظرين، وتمّ تصميم سقف الملعب على شكل أمواج البحر الأسود التي تطل عليه مدينة صامسون.

ويحتوي الاستاد على 72 مدخلًا، كما هو الحال في معلب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة الإسباني، وتتيح هذه المداخل، إمكانية دخول وخروج المتفرجين إلى الملعب خلال 15 دقيقة.

وتمّ تزويد الاستاد من الداخل، بـ 469 كاميرا، بغية مراقبة مثيري الشغب أثناء المباريات، بينما تمّ فرش أرضية الملعب بالعشب الهجين الإيطالي.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال دورسون تورك مساعد مدير عام قسم الرياضة في وزارة الشباب والرياضة التركية، إنّ وزارته خططت في الآونة الأخيرة، لبناء 36 ملعبًا في مختلف أرجاء تركيا.

وأوضح تورك أنّ 16 من هذه الملاعب تمّ إنجازها حتّى الآن، وأنّ احتلال هذه الملاعب مراكز متقدّمة في التصنيف العالمي، أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف: "عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُنظّم سنويًا مسابقات مختلفة لأفضل الملاعب التي تمّ إنجازها، والعام الماضي تمكنت تركيا من بناء 3 استادات، ونجحت هذه الملاعب في دخول قائمة الملاعب الأفضل عالميًا، وهذا أمر يدعو إلى السرور والفخر".

وأشار تورك إلى أنّ بلاده تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة بناء وتشييد الملاعب الرياضية.

وتابع بالقول: "هناك ملاعب جديدة قيد الإنشاء، فملعب ديار بكر الدولي (جنوب شرق) يندرج حاليًا ضمن أولوياتنا، وكنا نخطط لإدخال هذا الملعب حيز الاستخدام في الموسم الكروي المقبل 2018-2019، إلّا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليماته أن تُقام المباراة النهائية لكأس تركيا في هذا الملعب، لذا كثّفنا أعمالنا وسننتهي من بنائه قبل موعد اللقاء".

وذكر تورك أنّ ملعب ديار بكر الدولي، سيتّسع لنحو 33 ألف متفرجًا، وسيتم افتتاحه في 9 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف موعد المباراة النهائية لبطولة الكأس.

وأكّد تورك أنّ بلاده بلغت درجات عليا من الاحترافية والسرعة الفائقة في بناء وتشييد ملاعب كرة القدم.

ولفت تورك إلى أنّ الأندية التركية باتت في الأونة الأخيرة ترغب في الملاعب الصغيرة.

وتابع قائلًا: "في أوروبا نسبة امتلاء الملاعب 80?، سواء كان الفريق يلعب من أجل الفوز ببطولة الدوري، أو كان يصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز، لكن للأسف لا نستطيع في تركيا جذب الجمهور إلى الملعب بكثافة، فنقوم ببناء ستاد يتسع 30 ألفا، لكن متوسط حضور المباريات لا يتجاوز 10 آلاف، لذا أنديتنا باتت تفضل الملاعب الصغيرة".

ولفت تورك إلى أنّ ملعب العاصمة أنقرة الدولي قيد التخطيط حاليًا، وسيكون آخر ملعب كبير في تركيا، وسيتّسع لنحو 55 ألف متفرج، وسيستضيف مباريات المنتخب التركي لكرة القدم.

وذكر تورك أنّ وزارته أدرجت إلى لائحتها عدة ملاعب في ولاية مختلفة مثل توقاط وأوشاق ودنيزلي وكوتاهيا، من أجل إنجازها العام الجاري.

