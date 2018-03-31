  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
البنك المركزي

سر تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» تشكو «المصري اليوم»: أهانت الشعب المصري

كنيسة - أرشيفية

تأمينات القساوسة تفجر أزمة بين الكنيسة والدولة

أبوتريكة ومحمد صلاح

لعنة السياسة تطارد «صلاح» و«أبوتريكة»

سد النهضة

اجتماع موسع لبحث مفاوضات «سد النهضة»

إيهاب الطماوي عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"

«المصريين الأحرار» يطالب بحقائب وزارية بالحكومة الجديدة

مشجعي ليفربول

إصابة مشجعي ليفربول بـ«الجنون» بسبب «صلاح»

ترامب

هل تُدرج «الإخوان» على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

اللواء سمير فرج

قصة مُبكية لـ«أم الشهداء» التي تخلى عنها أبناؤها

البرلمان

الدستور يمنع أي تعديل يسمح للرئيس بولاية ثالثة

ملعب «19 مايو» في تركيا ضمن العشرة الأفضل عالميًا

الرياضة

19 مايو
19 مايو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

#

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين لـ«ليفربول» أمام واتفورد

#

محمد صلاح: أتمنى«فك» هذه العقدة قبل المونديال

#

بالفيديو.. «صلاح» يعادل رقم هاري كين

تركيا

ملعب

المصريون

دخل ملعب «19 مايو»، المتواجد في ولاية صامسون شمال تركيا، ضمن أفضل 10 ملاعب دخلت حيّز الاستخدام خلال العام الماضي، بسبب تميزه بإطاره الخارجي الأنيق، وتقنياته الداخلية المتطورة.

جاء ذلك في تقييم سنوي لموقع (StadiumDB.com ) الالكتروني، المختص في تصنيف وانتقاء أفضل ملاعب كرة القدم حول العالم.

واحتل ستاد "19 مايو الجديد" الذي بُني على مساحة 140 ألف متر مربع، ويتسع لـ 33 ألفا و919 متفرجًا، المركز الثامن في التصنيف العالمي لعام 2017.

وتولت إدارة الإسكان الجماعي التابعة لرئاسة الوزراء التركية، عملية بناء الملعب المطابق لمواصفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة.

وتمّ إنارة القسم الخارجي للملعب، باستخدام 62 ألف مصباح ليعطي منظرًا رائعًا يسحر الناظرين، وتمّ تصميم سقف الملعب على شكل أمواج البحر الأسود التي تطل عليه مدينة صامسون.

ويحتوي الاستاد على 72 مدخلًا، كما هو الحال في معلب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة الإسباني، وتتيح هذه المداخل، إمكانية دخول وخروج المتفرجين إلى الملعب خلال 15 دقيقة.

وتمّ تزويد الاستاد من الداخل، بـ 469 كاميرا، بغية مراقبة مثيري الشغب أثناء المباريات، بينما تمّ فرش أرضية الملعب بالعشب الهجين الإيطالي.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال دورسون تورك مساعد مدير عام قسم الرياضة في وزارة الشباب والرياضة التركية، إنّ وزارته خططت في الآونة الأخيرة، لبناء 36 ملعبًا في مختلف أرجاء تركيا.

وأوضح تورك أنّ 16 من هذه الملاعب تمّ إنجازها حتّى الآن، وأنّ احتلال هذه الملاعب مراكز متقدّمة في التصنيف العالمي، أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف: "عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُنظّم سنويًا مسابقات مختلفة لأفضل الملاعب التي تمّ إنجازها، والعام الماضي تمكنت تركيا من بناء 3 استادات، ونجحت هذه الملاعب في دخول قائمة الملاعب الأفضل عالميًا، وهذا أمر يدعو إلى السرور والفخر".

وأشار تورك إلى أنّ بلاده تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة بناء وتشييد الملاعب الرياضية.

وتابع بالقول: "هناك ملاعب جديدة قيد الإنشاء، فملعب ديار بكر الدولي (جنوب شرق) يندرج حاليًا ضمن أولوياتنا، وكنا نخطط لإدخال هذا الملعب حيز الاستخدام في الموسم الكروي المقبل 2018-2019، إلّا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليماته أن تُقام المباراة النهائية لكأس تركيا في هذا الملعب، لذا كثّفنا أعمالنا وسننتهي من بنائه قبل موعد اللقاء".

وذكر تورك أنّ ملعب ديار بكر الدولي، سيتّسع لنحو 33 ألف متفرجًا، وسيتم افتتاحه في 9 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف موعد المباراة النهائية لبطولة الكأس.

وأكّد تورك أنّ بلاده بلغت درجات عليا من الاحترافية والسرعة الفائقة في بناء وتشييد ملاعب كرة القدم.

ولفت تورك إلى أنّ الأندية التركية باتت في الأونة الأخيرة ترغب في الملاعب الصغيرة.

وتابع قائلًا: "في أوروبا نسبة امتلاء الملاعب 80?، سواء كان الفريق يلعب من أجل الفوز ببطولة الدوري، أو كان يصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز، لكن للأسف لا نستطيع في تركيا جذب الجمهور إلى الملعب بكثافة، فنقوم ببناء ستاد يتسع 30 ألفا، لكن متوسط حضور المباريات لا يتجاوز 10 آلاف، لذا أنديتنا باتت تفضل الملاعب الصغيرة".

ولفت تورك إلى أنّ ملعب العاصمة أنقرة الدولي قيد التخطيط حاليًا، وسيكون آخر ملعب كبير في تركيا، وسيتّسع لنحو 55 ألف متفرج، وسيستضيف مباريات المنتخب التركي لكرة القدم.

وذكر تورك أنّ وزارته أدرجت إلى لائحتها عدة ملاعب في ولاية مختلفة مثل توقاط وأوشاق ودنيزلي وكوتاهيا، من أجل إنجازها العام الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإشبيلية
» رسالة مؤثرة من زوجة "الخطيب" له في مرضه
» هذه حقيقة إقالة «خالد مهنى» من رئاسة قطاع الأخبار
» بالفيديو.. ريال مدريد يكتسح لاس بالماس
» الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل الاحتلال لـ15 فلسطينيًا
» بالفيديو.. المصري يسقط أمام الاتحاد
» ملعب «19 مايو» في تركيا ضمن العشرة الأفضل عالميًا
» بلاغ للنائب العام ضد "عمرو واكد"
» محامٍ و4 أمناء شرطة يسرقون تاجر مخدرات
» لماذا لم تدرج الحكومة سعر الدولار والبترول بالموازنة الجديدة؟
» لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان