  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
البنك المركزي

سر تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» تشكو «المصري اليوم»: أهانت الشعب المصري

كنيسة - أرشيفية

تأمينات القساوسة تفجر أزمة بين الكنيسة والدولة

أبوتريكة ومحمد صلاح

لعنة السياسة تطارد «صلاح» و«أبوتريكة»

سد النهضة

اجتماع موسع لبحث مفاوضات «سد النهضة»

إيهاب الطماوي عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"

«المصريين الأحرار» يطالب بحقائب وزارية بالحكومة الجديدة

مشجعي ليفربول

إصابة مشجعي ليفربول بـ«الجنون» بسبب «صلاح»

ترامب

هل تُدرج «الإخوان» على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

اللواء سمير فرج

قصة مُبكية لـ«أم الشهداء» التي تخلى عنها أبناؤها

البرلمان

الدستور يمنع أي تعديل يسمح للرئيس بولاية ثالثة

إثيوبيا.. اعتقال 1107 أشخاص منذ إعلان حالة الطوارئ

عرب وعالم

احتجاجات بإثيوبيا
احتجاجات بإثيوبيا

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بعثة الزمالك تحت الحراسة المشددة بإثيوبيا

#

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال "محمد بن سلمان"

#

إثيوبيا تفرج عن 1500 سجين

#

حقيقة انقلاب عسكري في إثيوبيا

اعتقال

الطوارئ

سد النهضة

إثيوبيا

أعلن مركز قيادة تنفيذ الطوارئ في إثيوبيا اليوم، السبت، اعتقال 1107 أشخاص، متهمين بقضايا مختلفة، منذ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، في 15 فبراير الماضي.

وأوضح المركز خلال مؤتمر صحفي عقده، أن عمليات الاعتقال تمت "تحت مرسوم حالة الطوارئ، وطالت 6 مناطق شملت العاصمة أديس أبابا وضواحيها"، بحسب ما نقلت إذاعة "فانا" المحلية.

وأعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ في 16 فبراير الماضي، إثر استقالة رئيس الوزراء، هايلي ميريام ديسيلين المفاجئة، ووافق برلمان البلاد على خطة الطوارئ في 23 مارس الحالي.

وأوضح المركز أنه "جرى اعتقال المشبه بهم في تهم تتعلق بأعمال تخريب البيوت والمؤسسات الحكومية والخاصة، والاعتداء على قوات الأمن، والنقل غير المشروع للأسلحة".

واعتُقل عدد آخر، بحسب المركز، في تهم متصلة بـ"التحريض على الصراع العرقي، وتعطيل الأعمال التجارية وخدمات النقل والتعليم".

ولم يحدد تاريخ اعتقال هؤلاء (بينهم 20 امرأة)، لكنه قال إنه سيتم إعلان أسمائهم اعتبارا من الإثنين المقبل.

وأشار المركز أن "مجلس التحقيق سيبدأ عمله بإجراء التحقيقات مع المعتقلين بعد إعلان أسمائهم مباشرة".

ومركز قيادة تنفيذ حالة الطوارئ، الذي يرأسه وزير الدفاع الإثيوبي "سيراج فيجيسا"، هو قوة مشكلة من الجيش والشرطة الفيدرالية وأجهزة أمنية أخرى.

في 21 من مارس الجاري، اتهم "فقيسا" "قوى تخريبية (لم يسمها)، بالسعي لتقويض النظام الدستوري والوصول للسلطة عبر القوة".

وقال إنها تسعى لتحقيق ذلك "عبر الاحتجاجات ونشر الفوضى".

وأضاف أنها تسعى إلى "استفزاز" قوات الأمن و"الاعتداء" عليها ووصل بها الأمر إلى إلقاء قنابل يدوية عليها.

وحمل تلك القوى مسؤولية إصابة 17 من ضباط الأمن، وإضرام النار في 4 مركبات، إلى جانب إحراق بعض المحال التجارية.

وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات متقطعة تتهم الحكومة بـتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإشبيلية
» رسالة مؤثرة من زوجة "الخطيب" له في مرضه
» هذه حقيقة إقالة «خالد مهنى» من رئاسة قطاع الأخبار
» بالفيديو.. ريال مدريد يكتسح لاس بالماس
» الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل الاحتلال لـ15 فلسطينيًا
» بالفيديو.. المصري يسقط أمام الاتحاد
» ملعب «19 مايو» في تركيا ضمن العشرة الأفضل عالميًا
» بلاغ للنائب العام ضد "عمرو واكد"
» محامٍ و4 أمناء شرطة يسرقون تاجر مخدرات
» لماذا لم تدرج الحكومة سعر الدولار والبترول بالموازنة الجديدة؟
» لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان