» الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل الاحتلال لـ15 فلسطينيًا

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دعا الاتحاد الأوروبي، إلى تجنب تفاقم العنف في منطقة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد سقوط قتلى بين المتظاهرين الفلسطينيين على يد الجنود الإسرائيليين.

وجاء في بيان صدر عن المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يدعو كذلك لتحقيق مستقل في حالات استخدام السلاح من جانب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وجرت مواجهات عنيفة امس الجمعة بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين عند الحدود بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية بمناسبة" يوم الأرض".

وأسفرت المواجهات عن مقتل 15 فلسطينيا وإصابة حوالي 1500 آخرين برصاص القناصة الإسرائيليين.



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