«سواريز» يقود هجوم برشلونة أمام إشبيلية

31 مارس 2018 - 08:03 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إيرنستو فالفيردي، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

شهدت التشكيلة الأساسية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث يتواجد البرغوث على دكة بدلاء البلوجرانا.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بيكيه أومتيتي، ألبا، سيرجيو روبيرتو

خط الوسط: راكيتيتش، كوتينيو، إنييستا، باولينيو.

خط الهجوم: ديمبلي، سواريز