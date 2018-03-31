أول تعليق من الإخوان على مسيرة العودة الكبرى

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صفقة القرن

أكدت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، اليوم السبت، أن مسيرات العودة الفلسطينية تعد "استفتاء شعبي" على وفاة "صفقة القرن".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي، غداة استشهاد 15 فلسطينيًا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة المئات في القطاع والضفة أمس الجمعة، أثناء إحيائهم لذكرى "يوم الأرض".

وقال فهمي إن "مسيرة العودة الكبرى استفتاء شعبي ثوري ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وشهادة وفاة لصفقة القرن".

وأضاف: "وسط صمت عربي ودولي، شعب مرابط على أرض مباركة، شهداؤنا طريقنا إلى النصر".

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.



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