» رسالة مؤثرة من زوجة "الخطيب" له في مرضه

31 مارس 2018 - 08:16 م

حرصت زوجة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعمه في مرضه، حيث يتواجد حاليًا في أبوظبي لعمل جلسات علاج طبيعي.

وكتب زوجة «الخطيب» على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هناك أشخاص لا يستطيع أحد أن يملأ مكانهم لو تركوه، لأن مساحة الفراغ التي يحدثها ذهابهم أكبر من أن يملأها أحد غيرهم..عن الخطيب».

وأضافت «أتحدث ليس من منطلق الانحياز له، ولكن منطلق رصيد طويل من الاحترام والتقدير والحب لإنسان أعطى ناديه كل ما استطاع من جهد وكد وعمل وانتماء وحب».

واختتمت زوجة رئيس الأهلي رسالتها:«من مشجعة عظيمة للاعب عظيم.. لك مني كل التقدير والاحترام الذي تستحقه».



