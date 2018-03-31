السجن وغرامة نصف مليون ريال لمن تتجسس على هاتف زوجها

31 مارس 2018 - 08:46 م

أجرت المملكة العربية السعودية تعديلا تشريعيًا جديدًا على لائحة نظام الجرائم المعلوماتية، ينص على تجريم تجسس الزوج أو الزوجة على هاتف شريك الحياة.

ونص القانون على السجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بمجرد إثبات محاولة الدخول على هاتف مزودا بكلمة مرور، في حالة إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني.

وذكر موقع "المنامة" السعودي، أن مبلغ الغرامة في الجريمة المعلوماتية يحول لخزينة الدولة، دون أن يحصل الطرف الآخر على أي تعويض مالي.

جاء ذلك في إطار تعزيز الأمن المعلوماتي، وتحقيق حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.



