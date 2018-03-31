» بالفيديو.. ريال مدريد يكتسح لاس بالماس

31 مارس 2018 - 08:47 م

اقتنص ريال مدريد فوزًا مهمًا من نظيره لاس بالماس، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم جاريث بيل للملكي في الدقيقة 26، قبل أن يعزز كريم بنزيما تقدم الريال بهدف ثان بالدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

اكتفى لاعبو لاس بالماس بالاعتماد على النواحي الدفاعية، في ظل هجوم مكثف من أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

في الشوط الثاني نجح جاريث بيل في مواصلة تألقه وإحراز هدف الملكي الثالث، في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الريال إلى 63 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد لاس بالماس، عند النقطة 21 بالمركز الثامن عشر.