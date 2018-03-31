«بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

أمير سعد
أعلن بيدرو بارنى المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك بعد غدٍ الاثنين، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد مجدي.
خط الدفاع: محمود متولي، ريتشارد بافور، باهر المحمدي، محمد هاشم، بهاء مجدي ومحمد أبو المجد بوشا.
خط الوسط: حسني عبد ربه، عماد حمدي، محمد فتحي، نادر رمضان، إبراهيم عبد الخالق، كريم بامبو، عمر الوحش، توماس أبي، عبدالرحمن مجدي، إسلام عبدالنعيم، إبراهيم حسن.
خط الهجوم: شكرى نجيب.
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