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العاقول لعلاج الكحة.. بحلايب وشلاتين

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العاقول لعلاج الكحة.. بحلايب وشلاتين
العاقول لعلاج الكحة.. بحلايب وشلاتين

البحر الأحمر – حسن حمدان

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حلايب وشلاتين

العاقول

علاج الكحة

رغم التقدم العلمى فى الأدوية والعلاج، لكن ما زالت الأعشاب الطبيعية والطب البديل وخصوصًا فى المناطق التى يتواجد فيها البدو فى الوديان والجبال جنوب محافظة البحر الأحمر بحلايب وشلاتين لها مكانتها الخاصة.

العاقول نبات عشبى ينمو فى المناطق الجافة فى جبال ووديان مدينتى حلايب وشلاتين، تشاهده أثناء السير ينمو على جانبى الطريق، حيث يستخدمه سكان المنطقة فى علاج تفتيت الحصى ومدر للبول وبخار العاقول أثناء غليه ملطف ومسكن للكحة خاصة الأطفال.

يقول عيسى عثمان، أحد شباب الشلاتين، إن نبات العاقول ينمو طبيعيًا فى الوديان وتحت قمم الجبال، ولا نتدخل فى زراعته ويتغذى على مياه الأمطار، اخضر اللون وله أشواك كبيرة مدببة.

وأضاف أن العاقول يستخدمه أهالى الوديان والجبال بغليه وشربه لفائدته فى عدة أمراض خاصة الكحة عند الأطفال فى فصل الشتاء، ومدر للبول ومنقى للدم ورماد النبات بعد حرقه يستخدم لتجفيف الجروح.

وأكد أن سكان الوديان يستخدمون العاقول لبعد المسافة بينهم وبين المناطق السكنية بحلايب وشلاتين، حيث يعتمدون فى علاجهم على النباتات الطبيعية التى تنمو فى الجبال، لافتًا إلى أن العاقول له اسم اخر، "شوك الجمال.

كما ينتشر فى أسواق حلايب وشلاتين بيع لبن الإبل لأنه يعالج فيروس سى، حيث أجريت دراسات طبية ومسح طبى على أه‍الى مثلث حلايب وشلاتين تبين عدم وجود إصابات بفيروس سى نظرًا لانتشار لبن الإبل الذى يعتمد عليه أهالى المنطقة فى شربه كل صباح وخصوصًا فى فصل الشتاء.

وأكد على جامع أحد شباب مدينة حلايب، أنه يوجد إقبال كبير على شراء لبن الإبل، خاصة أشخاص من خارج المدينة والمحافظات الأخرى ومن كثرة الإقبال تم إنشاء سوق لبيع لبن الجمال بالشلاتين.

وأضاف أن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن لبن الجمال يعالج فيروس سى، وعندما تأتى القوافل الطبية من المحافظات الأخرى تأخذ لبن الجمال عقب انتهاء القافلة لعملها.












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