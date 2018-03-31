أهالي الواحات: "اللبسان أفضل مضاد حيوى"

31 مارس 2018 - 09:21 م

يعتبر اللبسان واحدًا من الأطباق الشعبية المفضلة لأهالي واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، خاصة خلال فصل الشتاء، نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد على الوقاية من البرد والأمراض.

ويعتبر اللبسان من النباتات البرية التي لا يتدخل الإنسان في زراعتها وتنمو طبيعيًا وسط زراعات القمح والشعير والفول البلدي كل عام.

ويأخذ عدة مسميات مختلفة في أنحاء محافظة الوادي الجديد، ولكن الاهتمام الأكبر به يكمن في واحة الداخلة، حيث يتم الحرص على جمعه وطهيه وتناوله مع وجبة الأرز يوميًا فى الصباح وخلال فترة الليل، حتى أنه في الفترة الأخيرة أصبح يباع في الأسواق للمواطنين بجانب الخضر.

ويقوم عدد من الفلاحين بالتوسع في زراعته نظرًا للإقبال الشديد عليه، وهو يشبه نبات الجرجير أو السبانخ فأوراقه عريضة ملساء، ويتم جمعه في الصباح الباكر من وسط المحاصيل الشتوية ومن بين الحشائش التي تنمو أسفل أشجار النخيل، ويتم قطعه وتجميعه في حزم صغيرة ثم يباع للمواطنين الذين يقومون بعد ذلك بغسله جيدًا وقطف أوراقه ثم يتم وضعه في إناء به ماء على النار لمدة 3 ساعات ويتم تزويده بالماء حتى يتم طهيه تمامًا ويتم تصفية الماء الزائد به ويتبل بالبهارات والملح.

وعقب الانتهاء من تحضير اللبسان يتم بعد ذلك طهي الأرز بالطريقة العادية مع عدم وضع البهارات ويتم تصفية النشا من على الأرز في وعاء، ثم تمزج مع اللبسان بوضعهما في الخلاط حتى يصير اللبسان سميكًا ممزوجًا ثم تفرغ محتويات اللبسان من الخلاط في طبق كبير مع الأرز ويتم تناوله.

يقول محمد سيد من واحة الداخلة، إن وجبة اللبسان لها فوائد صحية عديدة، حيث يقى من نزلات البرد والأنفلونزا كما أنه مفيد لمرضى انخفاض السكر بالإضافة إلى السعال، ويقى من الصداع ويحسن وظائف المعدة والقولون، ويعد من المكملات الغذائية المهمة نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات.

وأضاف أن العديد من المزارعين يجلبونه أثناء عودتهم من المزارع ويقومون ببيعه على هيئة حزم صغيرة تتراوح سعر الحزمة من 2 لــ5 جنيهات، مشيرًا إلى أنه يلقى إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شرائه، مضيفًا أن اللبسان كان قديمًا يحضّر بصفة يومية فى جميع منازل واحة الداخلة حيث إنه مضاد حيوى مهم.