فقراء بورسعيد: "الشتاء عندنا ربيع".. والبركة في "سمكة الفوارغ"

31 مارس 2018 - 09:24 م

يتزامن مع قدوم نوات الشتاء القارس فى فصل الشتاء بمحافظة بورسعيد، غلق ميناء الصيد البحرى، ويقوم أصحاب مراكب الصيد بربطها فى أرصفة الميناء خشية تعرضها لأى مكروه يعصف بحياتهم، وهذا نتيجة ارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 5 أمتار وأحيانًا أكثر مع موجة البرد والرؤية الضبابية المصحوبة برياح قوية وأمطار.

ونتيجة توقف نشاط الصيد بالبحر تخلو أسواق السمك ببورسعيد من الأسماك "البلدى" كما يطلق عليها، والتى تعد الأعلى والأفضل جودة وطعمًا على الرغم من ارتفاع سعرها، لكن لها زبائنها الذين يفضلونها عن أسماك المزارع إلا أن خلو الأسواق من السمك يعطى الفرصة لرواج أسماك المزارع.

ويقول الحاج محمد فرح، تاجر سمك، بسوق الروضة أقدم أسواق السمك فى حي العرب ببورسعيد: "وقت الشتاء والنوات يتوقف الصيد فى البحر ويكثر سمك المزارع فى السوق، حيث يضطر الزبون لشرائه، لنجد فى السوق نوعين إما سمك "البورى أو الشبار" وهو ما يطلقون عليه البلطى كله يأتى من المزارع السمكية ويتراوح سعره حسب حجمه ما بين 35 و50 و70 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأكد أحد الزبائن داخل السوق أن هناك سمك الفوارغ هو أقل في السعر، كله مزارع أكيد لكن سعره في متناول يد المواطن البسيط وشهر يناير بيكون موسم رائج له، وسعره يتراوح ما بين 20 و25 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبسؤالنا لأحد الشباب بائعي سمك الفوارغ، قال: "هو نفسه سمك البوري لكن بنقوم بفتح بطنه وأخذ البطارخ لبيعها لمحال بيع البطارخ المملحة وبيكون سعرها بالبطروخ الواحد عبارة عن قطعيتن سعره بيكون حوالى 35 جنيهًا للواحد، أمام السمكة بنبيعها بطنها مفتوحة البورسعيدية بيفضلوها لعمل وجبة "الصيادية" وبيعملوا عليها شوربة ساخنة فى الشتاء تدفئهم".

وتوحدت آراء أغلب زبائن سوق السمك ببورسعيد أن شهرى ديسمبر ويناير هما مواسم انتشار أسماك الفوارغ إنتاج المزارع السمكية، بالتزامن مع نوات الشتاء".

وأكد غالبية الزبائن بسوق السمك لـ"المصريون" عدم قدرتهم على شراء أسماك البحر أو القنال كما يسمونها مثل "الدنيس والبربونى والغطا موسى وغيرها من الأنواع التى يشتهيها زوار بورسعيد عندما يأتون إليها نظرًا لارتفاع سعرها الذي يتراوح ما بين 70 ويصل إلى 160 جنيهًا للكيلو الواحد حسب حجم السمك.