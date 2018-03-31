رئيس تحرير «المصري اليوم»: احترموا القارئ المصري

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محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"
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المصرى اليوم

المانشيت

استهجن محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"، هجوم بعض وسائل الإعلام على جريدته، واتهام المسئولين بالجريدة بالخيانة، بسبب مانشيت الجريدة "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات"، مطالبًا وسائل الإعلام باحترام القارئ والمشاهد المصري.

وأوضح "صالح"، في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أنه "تحدث في المانشيت عن حشد إيجابي مارسته الدولة ليكون هناك نسبة معقولة من المشاركة في الانتخابات، ونحن نتحدث عن الدولة وليس النظام، ولم نتحدث عن حشد لمرشح معين".

وأضاف رئيس تحرير "المصري اليوم"، أن "أكثر من محافظ تحدث عن الحشد، وأنا كنت أتحدث من قبل الانتخابات أنني كنت أريد أكثر من 30 مليون مصوت"، مضيفًا: "إحنا ليه بنسلخ نفسنا كده، وليه الوسط الإعلام بنسن السكين لبعض، ونذبح بعض، وأي حد يخطئ يكون لدينا نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام، والقضاء".

وتابع: «أن نتجرأ على أعراض بعض بلا ضوابط قانونية فذلك خطر، والناس لن تحترمنا، وأريد أي شخص من شيوخ المهنة يفسر مانشيت وإذا وجد خطأ يحيلنا للتحقيق، ولا يصح أن يكون الإعلام لون واحد، والعالم كله متقدم، وعلى الزملاء عليهم احترام المشاهد المصري».

وتابع: "أن أكثر الأشخاص الذين تطاولوا علينا، يعتبرون مساندين للنظام هم أكثر من أساءوا للنظام وللرئيس عبدالفتاح السيسي"، مضيفًا: "الزملاء دول بيشتمونا ليه، ومين أعطاهم الحق ده، وخلونا إخوان وأشتراكيون ثوريين، وهناك اقتطاعات لمانشيتات قديمة لنا".

وأكد أن "العقلاء في الدولة أكثر من البعض في وسطنا الإعلامي، والموضوع سينتهي قريبًا جدًا، وقد يكون هناك خطأ نتركه لشيوخ المهنة، وللقضاء، والدولة الرسمية في بداية الولاية الثانية للرئيس السيسي تريد أن تقدم دولة ليبرالية تعددية"، نافيًا إقالة محسن سميكة من عمله في المؤسسة. 


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