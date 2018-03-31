مصري.. سليم ومتعلم

كلنا نعلم النتيجة مسبقاً، ونوقن أن السيسي مستمر لأربع سنوات مقبلة، ولكننا بانتظار «النتيجة» الحقيقية لأداء الرئيس والجهاز الرئاسي والحكومة لفترة السنوات الأربع المقبلة، والتي يجب ان يتواصل خلالها وضع وتنفيذ

إستراتيجيات بناء مصر الحديثة على كل الأصعدة، فالرئيس وجهازه وحكومته يواصلون «جهاد» النصف الثاني في فترة الثماني سنوات الرئاسية، وقد تحمل الشعب الكثير خلال الفترة الرئاسية الاولى، ساعده على هذا التحمل

ما رآه من إصرار على الإنجاز، وبدايات مبشرة على أصعدة عديدة، جعلته يصبر على الاكتواء بنار الغلاء، ويتحمل تراجع قيمة العملة، وارتفاع أسعار «كل شيء»، و«الأعراض الجانبية» لمكافحة الإرهاب!!.. وغير ذلك من «

كوكتيلات» الصبر والعلقم والحنظل، على أمل ان تشهد الفترة الرئاسية الثانية و«الأخيرة» حسب الدستور، حصاداً ولو بسيطاً لما تم غرسه في الفترة الأولى، وأعلم وتعلمون أن ما تم إفساده على مدى أكثر من نصف قرن لا

يمكن إصلاحه في نصف عقد، لكن على الأقل فإن فترة الأعوام الثمانية ستكون كافية لوضع مصر على الطريق الصحيح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فالملفات كلها مفتوحة، والمسئولية يتحملها شخص واحد، فنحن مازلنا

نعمل بطريقة «طبقا لتوجيهات السيد الرئيس»!!