وزير الخارجية الإيطالي "قلق" بشأن أحداث غزة

31 مارس 2018 - 11:24 م

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجلينو ألفانو، عن قلقه إزاء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.



جاءت تصريحات ألفانو في بيان صدر باسمه، السبت، غداة استشهاد 15 فلسطينيا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة المئات في القطاع والضفة أثناء إحيائهم ذكرى "يوم الأرض" الـ42.



وجدد الوزير التأكيد على "الحاجة إلى إيجاد حل سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".



وقال في بيانه "أعرب عن القلق العميق وتعازيّ القلبية لضحايا المواجهات التي وقعت بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في (حدود قطاع ) غزة".



وأكد ألفانو إدانة جميع "أعمال العنف".



وناشد الأطراف المعنية (لم يحددها) بضرورة "الحد من التوتر".

