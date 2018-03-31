وزير خارجية الاْردن في القاهرة لبحث هذا الأمر

31 مارس 2018 - 11:32 م

وصل أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، مساء السبت، إلى القاهرة، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، من بينها تطورات الأوضاع في فلسطين.



وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، إن الصفدي أنهى إجراءات الوصول عبر استراحة كبار الزوار، قادمًا من الأردن، وكان في استقباله أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية المصري.



ومن المقرر أن يلتقي الصفدي خلال زيارته (غير محددة المدة) نظيره شكري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وعدد من القضايا، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.



ومن المنتظر أن تتناول المباحثات، التي تعقد غدا بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، ما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب المصدر ذاته.



ويعقد الوزيران شكري والصفدي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماع.



وتأتي زيارة الصفدي للقاهرة، غداة استشهاد 15 فلسطينيا في غزة وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي، فضلا عن إصابة العشرات بالضفة الغربية المحتلة، أثناء إحيائهم ذكرى "يوم الأرض" الـ42.



ولليوم الثاني على التوالي، استمرت السبت، الإدانات العربية والإسلامية والدولية، لاستهداف الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي، المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.



واستمرت المسيرات اليوم، حيث تجمّع العشرات قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار "السلمية والشعبية"، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض، ولم يسلموا أيضا من القمع الإسرائيلي حيث أصيب نحو 50 فلسطينيا، السبت، وسط إدانات واسعة.

